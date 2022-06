Imu | Tari e vecchie multe | il Comune batte cassa In un solo trimestre un tesoretto da 140mila euro

Pubblicità

mvcalcio : - svalutazione - IMU - Tari - Tasi - imposta su reddito Altri “vantaggi” ne abbiamo? ?? - MenteLi10342272 : @ViniciusSaoP @MediasetTgcom24 Non dare suggerimenti, potrebbero chiedere IMU, Tari e Tarsu - m_nardella : Quanto ti costa la festa patrona di San Giovanni Battista che paghiamo noi cittadini con aumento tari e imu di… - gino_lio : Cara estate 2022, ma quanto mi costi! Sedie a sdraio e ombrellone, mare, scogli, pesci, muti dovete stare... mosch… - Abimisfundame : @eliadome @dianaterza Dimmi quali, fai qualche esempio! Forse la benzina e la corrente elettrica più alta d'Italia?… -

PORTO SANT'ELPIDIO - Il Comune batte cassa, introitati 140mila euro tra, spese per i mini alloggi, multe nel primo trimestre. Diciamo quello che si faticava a incassare negli ultimi nove anni e che comincia a rientrare. È tutto nero su bianco, risulta nella ...... per complessivi 115.000, riguardanti rispettivamente sgravi sull'a Fossoli per famiglie ... in precedenza il Comune aveva messo a disposizione di Aimag 220.000 per coprire agevolazioni sulla...PORTO SANT’ELPIDIO - Il Comune batte cassa, introitati 140mila euro tra Imu, Tari, spese per i mini alloggi, multe nel primo trimestre. Diciamo quello che si faticava a incassare negli ...b), l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i fabbricati di civile abitazione “destinati ... comunale e contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), di cui era una componente ...