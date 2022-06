Il rischio incendi è aumentato in tutta Europa

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) - La siccità e l'innalzamento delle temperature renderanno l'più vulnerabile agli. La scorsa estate, le fiamme hanno distrutto oltre 11.000 chilometri quadrati di territorio europeo, un'area quattro volte più grande del Lussemburgo. Secondo gli scienziati, glisi spingeranno sempre più a nord in paesi in cui i roghi estivi non erano usuali fino a qualche anno fa. Nonostante l'ampia pianificazione, la sorveglianza preallarme e i modelli di previsione, prepararsi aglirimane una sfida complicata. Per ora, l'UE sta implementando un pool condiviso di aerei ed elicotteri per l'estate appena iniziata.

Alto Adige

più frequenti e intensi, con un aumento globale di quelli estremi fino al 14% entro il 2030 ... in invasi Liguria da 20 a 30% di acqua in meno Un quarto del territorio nazionale è a...... un atto che in questo periodo è vietato per ildi propagazione dia causa della siccità. L'uomo, dopo aver acceso il rogo, si è accasciato al suolo in preda a un colpo di calore, ... Rischio incendi boschivi, allerta in Alto Adige per la Festa del Sacro Cuore (Adnkronos) – La siccità e l’innalzamento delle temperature renderanno l’Europa più vulnerabile agli incendi. La scorsa estate, le fiamme hanno distrutto oltre 11.000 chilometri quadrati di territorio ...Collelongo - Con l'arrivo della stagione più calda anche i nostri territori sono soggetti al rischio incendi. Gli amministratori, quindi, iniziano ad ...