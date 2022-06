Guerra Ucraina: Putin, supermissile Sarmat pronto a fine anno per reagire a minacce Occidente (Di mercoledì 22 giugno 2022) l missile era stato testato ad aprile. Il vettore, secondo il ministero della Difesa, è capace di "penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 giugno 2022) l missile era stato testato ad aprile. Il vettore, secondo il ministero della Difesa, è capace di "penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura" L'articolo proviene da Firenze Post.

ItaliaViva : Calenda voleva andare a elezioni al tempo del Papeete: uno straordinario acume politico. Se avessimo fatto le elezi… - _Nico_Piro_ : #22giugno stiamo entrando nel quinto mese di #guerra e come previsto il conflitto in #Ucraina si è afghanizzato, è… - GiovaQuez : Orsini: 'L'allargamento della Nato ad est che è stata la causa principale della guerra in Ucraina SERVE AI DISOCCUP… - vitochiariello : RT @michele_geraci: Alcuni chiarimenti: Per raggiungere la pace in #Ucraina, obbiettivo di quasi tutti i paesi del mondo, bisogna togliere… - italialcentro : RT @MassimianoGiov2: @carmelodipaola Anche di ananas, ...non saprei ma tutto quello che aumenta è colpa della guerra. Non capisco e poi scu… -