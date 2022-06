Gigi D’Alessio: Silenzio Assoluto sulla Ex Anna Tatangelo! (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gigi D’Alessio ha festeggiato qualche giorno fa i 30 anni di carriera, con un evento musicale trasmesso in prima serata da Rai 1. A festeggiarlo tanti amici, colleghi e le persone più care. Tra loro non c’era però la ex compagna Anna Tatangelo. Un’assenza che non è passata inosservata, visto che durante tutto l’evento, il cantante non l’ha neppure nominata. Ma ecco i dettagli sulla vicenda! Gigi D’Alessio e la richiesta agli ospiti del suo show: Silenzio sulla Tatangelo Gigi D’Alessio è tornato sugli schermi di Rai 1 pochi giorni fa con lo show che ha celebrato i suoi 30 anni di carriera. L’evento si è svolto nella sua Napoli, in piazza del Plebiscito e sul palco, ad omaggiarlo, sono saliti molti colleghi, amici e ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 22 giugno 2022)ha festeggiato qualche giorno fa i 30 anni di carriera, con un evento musicale trasmesso in prima serata da Rai 1. A festeggiarlo tanti amici, colleghi e le persone più care. Tra loro non c’era però la ex compagnaTatangelo. Un’assenza che non è passata inosservata, visto che durante tutto l’evento, il cantante non l’ha neppure nominata. Ma ecco i dettaglivicenda!e la richiesta agli ospiti del suo show:Tatangeloè tornato sugli schermi di Rai 1 pochi giorni fa con lo show che ha celebrato i suoi 30 anni di carriera. L’evento si è svolto nella sua Napoli, in piazza del Plebiscito e sul palco, ad omaggiarlo, sono saliti molti colleghi, amici e ...

BarbascuraX : Gigi D’Alessio sceglie come nome di uno spettacolo « Uno come te ». Inizia dicendo « sono venute un sacco di person… - fanpage : #GigiUnoComeTe 'Siamo lontani ma la nostra storia non è mai finita...' Gigi D'Alessio si esibisce con 'Non dirgli m… - pynkflood : miley perché no gigi d’alessio - teandtoasts : hai gli occhiali uguali a quelli di gigi d’alessio — grazie?? - Nonholetette : @YoStoConTarabas Gigi D’Alessio ? -