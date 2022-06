Genoa, Portanova in udienza: nuove prove contro di lui nell'accusa di stupro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Prima udienza preliminare a Siena per il processo che vede indagato il centrocampista del Genoa, Manolo Portanova, accusato di stupro di gruppo... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Primapreliminare a Siena per il processo che vede indagato il centrocampista del, Manoloto didi gruppo...

Pubblicità

cmdotcom : #Genoa, #Portanova in udienza: nuove prove contro di lui nell'accusa di stupro - sportli26181512 : Genoa, Portanova in udienza: nuove prove contro di lui nell'accusa di stupro: Prima udienza preliminare a Siena per… - lucapasotti1 : RT @buoncalcio: #RassegnaStampa del 22 Giugno, udienza #Portanova rinviata a luglio. #Genoa: per la trequarti #Niemeijer dell'#Excelsior? h… - buoncalcio : #RassegnaStampa del 22 Giugno, udienza #Portanova rinviata a luglio. #Genoa: per la trequarti #Niemeijer dell'… - mesunnyvelvet : RT @pallonatefaccia: In Italia, davanti a casi simili come quelli di Nahitan Nandez del Cagliari e Manolo Portanova del Genoa, non c'è stat… -