Finlandia | pronti a combattere se Mosca ci attacca | Una raffineria in Russia in fiamme | forse colpita da un drone

(Di mercoledì 22 giugno 2022) In Italia l'offerta di gas supera la domanda di 20 milioni di metri cubi. Zelensky: l'Ue approvi il settimo pacchetto di sanzioni. L'Agenzia energia mette in guardia l'Europa: si prepari allo stop ...

Ore 15.36a combattere se la Russia ci attacca Il capo delle forze armate finlandesi, Timo Kivinen, ha affermato che Helsinki è pronta ad affrontare un attacco russo e opporrà una ... Raffineria in Russia colpita da due droni. Finlandia: 'Pronti a combattere' Helsinki: 'In caso di attacco, sapremo difenderci'. Nodo Kaliningrad: Mosca valuta l'interruzione dell'elettricità verso la Lituania. Scholz: 'Pronti a difendere i Paesi orientali della Nato'. La Cina ...Finlandia: "Pronti a combattere se Mosca Attacca" "L'Ucraina è stata un boccone difficile da masticare per i russi. E la Finlandia sarebbe altrettanto indigesta. Helsinki ha sviluppato un sistema di ...