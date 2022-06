Eto’o, che pasticcio: condannato in Spagna a 22 mesi carcere e 7 milioni di multa per evasione fiscale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Samuel Eto’o pagherà 7 milioni di euro al fisco spagnolo. L’ex calciatore di Inter e Barcellona e attuale presidente della Federcalcio del Camerun avrebbe evaso quei soldi nel periodo tra il 2006 e il 2009 quando giocava con la maglia blaugrana e incassò una grande somma quando trasferì i diritti d’immagine alla Puma e al Barcellona. Somma però che non fu mai dichiarata come reddito tassabile, cedendo poi i diritti a una società ungherese e a una società spagnola pagando aliquote bassissime. In totale Eto’o avrebbe sottratto 3 milioni e 872mila euro alle casse dello Stato. Inizialmente l’accusa aveva chiesto una pena di 4 anni e 6 mesi per il centravanti e per il suo ex procuratore Josè Maria Mesalles. In tribunale l’ex calciatore ha ammesso il reato: “Riconosco i fatti e pagherò: ma all’epoca ero solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Samuelpagherà 7di euro al fisco spagnolo. L’ex calciatore di Inter e Barcellona e attuale presidente della Federcalcio del Camerun avrebbe evaso quei soldi nel periodo tra il 2006 e il 2009 quando giocava con la maglia blaugrana e incassò una grande somma quando trasferì i diritti d’immagine alla Puma e al Barcellona. Somma però che non fu mai dichiarata come reddito tassabile, cedendo poi i diritti a una società ungherese e a una società spagnola pagando aliquote bassissime. In totaleavrebbe sottratto 3e 872mila euro alle casse dello Stato. Inizialmente l’accusa aveva chiesto una pena di 4 anni e 6per il centravanti e per il suo ex procuratore Josè Maria Mesalles. In tribunale l’ex calciatore ha ammesso il reato: “Riconosco i fatti e pagherò: ma all’epoca ero solo ...

Eto'o condannato a 22 mesi per frode fiscale, dovrà pagare 5,6 mln 'Ammetto i fatti e pagherò quanto dovuto, ma si sappia che allora ero solo un bambino e che ho sempre fatto quello che il mio ex agente Jose Maria Mesalles, che consideravo come un padre, mi ha chiesto di fare in quel momento', ha detto l'ex attaccante di Barcellona, Inter e Camerun