Di Maio da "vaffa" a "draghiano" lancia “Insieme per il Futuro“, dove il futuro è solo il suo (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Insieme per il futuro” è il nome del nuovo partitino di Luigi Di Maio (anche se forse sarebbe stato più appropriato “Insieme per il congiuntivo”). Il ministro dice addio al Movimento che l’ha cresciuto e guarda al centro come un Italia Viva qualsiasi: o come qualcuno ha scritto, con la sua “Pomigliano Viva”. Pare che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stata la discesa nella rissa del presidente della Camera Fico, che schierandosi con l’Avvocato Conte ha convinto Luigi a mollare gli ormeggi. Proprio lui, che voleva l’impeachment di Mattarella, che marciava con i gilet gialli, che si affacciava al balcone di Palazzo Chigi in stile peronista, annunciando di aver sconfitto la povertà con il reddito di cittadinanza (sicuramente ha sconfitto la sua, di povertà). Proprio Luigi Di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 giugno 2022) “per il” è il nome del nuovo partitino di Luigi Di(anche se forse sarebbe stato più appropriato “per il congiuntivo”). Il ministro dice addio al Movimento che l’ha cresciuto e guarda al centro come un Italia Viva qualsiasi: o come qualcuno ha scritto, con la sua “Pomigliano Viva”. Pare che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stata la discesa nella rissa del presidente della Camera Fico, che schierandosi con l’Avvocato Conte ha convinto Luigi a mollare gli ormeggi. Proprio lui, che voleva l’impeachment di Mattarella, che marciava con i gilet gialli, che si affacciava al balcone di Palazzo Chigi in stile peronista, annunciando di aver sconfitto la povertà con il reddito di cittadinanza (sicuramente ha sconfitto la sua, di povertà). Proprio Luigi Di ...

Pubblicità

FPrandstraller : RT @simpaol: Sentire dire da Di Maio 'Uno non vale uno' dopo 10 anni di vaffa e insulti vari alla competenza, allo studio, alla fatica di i… - carloamberti : RT @simpaol: Sentire dire da Di Maio 'Uno non vale uno' dopo 10 anni di vaffa e insulti vari alla competenza, allo studio, alla fatica di i… - Stefa8567 : RT @simpaol: Sentire dire da Di Maio 'Uno non vale uno' dopo 10 anni di vaffa e insulti vari alla competenza, allo studio, alla fatica di i… - smilypapiking : RT @simpaol: Sentire dire da Di Maio 'Uno non vale uno' dopo 10 anni di vaffa e insulti vari alla competenza, allo studio, alla fatica di i… - FrancoAndrea11 : RT @simpaol: Sentire dire da Di Maio 'Uno non vale uno' dopo 10 anni di vaffa e insulti vari alla competenza, allo studio, alla fatica di i… -

M5S, il sopravvalutato Fico e il sottovalutato Di Maio nella corrida del vaffa la Repubblica Populismo: colpito e affondato! Il Governo di Mario Draghi è salvo: il tentato “sgambetto” firmato Giuseppe Conte (magari con la manina russa a dirigere ... Di Maio, se M5s voleva mettere in crisi il governo allora il karma ha fatto il suo corso La serata del solstizio d’estate il Movimento 5Stelle dà vita alla notte di San Lorenzo in versione anticipata. Stelle, si fa per dire, cadenti ovunque. E’ doveroso ricordarlo, a chi in questi lunghi ... Il Governo di Mario Draghi è salvo: il tentato “sgambetto” firmato Giuseppe Conte (magari con la manina russa a dirigere ...La serata del solstizio d’estate il Movimento 5Stelle dà vita alla notte di San Lorenzo in versione anticipata. Stelle, si fa per dire, cadenti ovunque. E’ doveroso ricordarlo, a chi in questi lunghi ...