Dall'Inter alla Juve, la UEFA offre un accordo ai club per il FPF

Le società italiane ed estere che non hanno rispettato le "vecchie" norme imposte dal Fair Play Finanziario sottoscriveranno entro fine giugno un settlement agreement con la UEFA per sanare la situazione. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i club si impegneranno a intraprendere un percorso virtuoso che consentirà loro di sistemare i conti.

