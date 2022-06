Cremonese: rinforzi in arrivo da Atalanta, Inter e Juve (Di mercoledì 22 giugno 2022) In attesa del portiere rumeno Ionut Radu in prestito dall'Inter, la Cremonese prende due giovani centrocampisti: Tommaso Milanese dalla... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) In attesa del portiere rumeno Ionut Radu in prestito dall', laprende due giovani centrocampisti: Tommaso Milanese dalla...

Mercato Lazio, Acerbi blocca Romagnoli. Le ultime su Carnesecchi I biancocelesti sono al lavoro per regalare al tecnico toscano altri rinforzi, soprattutto in porta ...ma prima di chiudere vuole trovare anche il portiere che possa prendere il posto dell'ex Cremonese ... Mercato Samp, Faggiano pensa all'ala algerina Ounas In queste ultime ore, oltre alla Samp, hanno effettuato sondaggi anche le due neopromosse Monza e Cremonese, in cerca di rinforzi per difendere la Serie A appena conquistata sul campo. TAGS giampaolo ... Calciomercato.com Per Okoli spunta la Salernitana Un pilastro in difesa della Cremonese che ha conquistato la Serie A, giocherà il massimo campionato ma ancora non si conosce la squadra “Rinforzi ci saranno in tutti i reparti. In difesa il nome nuovo ... Calciomercato Roma, Pinto a Milano per vendere: Diawara piace al Lecce, su Veretout c'è l'Everton Tiago Pinto è volato a Milano dopo un breve periodo di ferie in Portogallo. L’obiettivo è mettere a segno più cessioni possibili per eliminare gli esuberi dalla rosa ... I biancocelesti sono al lavoro per regalare al tecnico toscano altri, soprattutto in porta ...ma prima di chiudere vuole trovare anche il portiere che possa prendere il posto dell'ex...In queste ultime ore, oltre alla Samp, hanno effettuato sondaggi anche le due neopromosse Monza e, in cerca diper difendere la Serie A appena conquistata sul campo. TAGS giampaolo ... Cremonese: rinforzi in arrivo da Atalanta, Inter e Juve Un pilastro in difesa della Cremonese che ha conquistato la Serie A, giocherà il massimo campionato ma ancora non si conosce la squadra “Rinforzi ci saranno in tutti i reparti. In difesa il nome nuovo ...Tiago Pinto è volato a Milano dopo un breve periodo di ferie in Portogallo. L’obiettivo è mettere a segno più cessioni possibili per eliminare gli esuberi dalla rosa ...