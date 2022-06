‘C’è coviddi’: Angela Chianello ‘da Mondello’ positiva al virus (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ironia della sorte. C’è chi dice che “se la sia cercata”, chi dice che era “inevitabile” e chi pensa che “le stia bene”. Fatto sta che Angela Chianello, conosciuta come la signora di “Non ce n’è Covviddi, non ce n’è”, ha il Covid, ed è ricoverata in ospedale. Angela Chianello positiva al Covid A farlo sapere lei stessa con una storia su Instagram e… non sono mancati sicuramente gli insulti. Ma la signora diventata ‘famosa’ per il suo “Buongiorno da Mondello”, e ‘Non ce n’è Covid non ce n’è’, ha risposto con le rime. Nonostante l’evidente malessere e la voce molto bassa, direttamente dal lettino in ospedale, ha fatto qualche storia e si è lasciata andare. “Buongiorno ragazzi intanto grazie a tutti per il pensiero, sì sono ricoverata in ospedale e ho il Covid. Nonostante non abbia le forze però devo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ironia della sorte. C’è chi dice che “se la sia cercata”, chi dice che era “inevitabile” e chi pensa che “le stia bene”. Fatto sta che, conosciuta come la signora di “Non ce n’è Covviddi, non ce n’è”, ha il Covid, ed è ricoverata in ospedale.al Covid A farlo sapere lei stessa con una storia su Instagram e… non sono mancati sicuramente gli insulti. Ma la signora diventata ‘famosa’ per il suo “Buongiorno da Mondello”, e ‘Non ce n’è Covid non ce n’è’, ha risposto con le rime. Nonostante l’evidente malessere e la voce molto bassa, direttamente dal lettino in ospedale, ha fatto qualche storia e si è lasciata andare. “Buongiorno ragazzi intanto grazie a tutti per il pensiero, sì sono ricoverata in ospedale e ho il Covid. Nonostante non abbia le forze però devo ...

