Caronte da record, punte di 43°C: quanto durerà il caldo (e dove colpirà) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Caronte fa paura: l'anticiclone africano potrebbe rimanere con noi almeno fino al 4 luglio con temperature massime fino a 43°C (questa settimana) e 44°C la prossima. Ecco dove farà più caldo Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022)fa paura: l'anticiclone africano potrebbe rimanere con noi almeno fino al 4 luglio con temperature massime fino a(questa settimana) e 44°C la prossima. Eccofarà più

Pubblicità

infoitinterno : Italia nella morsa di Caronte. Caldo record per due settimane: oltre 40 i gradi - ViViCentro : Con Caronte ci sarà un caldo record per ben 15 giorni #previsionimeteo - Ilikepuglia : Arriva #Caronte! Caldo record in #Puglia. Non esponetevi al sole nelle ore centrali e bevete molta acqua. - ilmeteoit : Con Caronte caldo record per ben 15 giorni » #meteo su - AnnaxLGxTS : RT @DanieleDann1: ?? Arriva #Caronte, sarà caldo eccezionale in #italia: #caldo record con massime fino a 43°C e durata di almeno una settim… -