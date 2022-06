Calciomercato Juventus, arrivano conferme dalla Spagna: Neymar interessa ai bianconeri, ecco le cifre (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il mercato estivo non smette di sorprendere, e una clamorosa indiscrezione riguarda questa volta la Juve. Neymar sarebbe un’opzione per l’attacco della Juventus. Ne scrive, in Spagna, il quotidiano catalano Sport, secondo cui l’attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain potrebbe arrivare in bianconero, e sarebbe stato richiesto esplicitamente da Allegri. La difficoltà potrebbe riguardare l’ingaggio. Neymar, come L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il mercato estivo non smette di sorprendere, e una clamorosa indiscrezione riguarda questa volta la Juve.sarebbe un’opzione per l’attacco della. Ne scrive, in, il quotidiano catalano Sport, secondo cui l’attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain potrebbe arrivare in bianconero, e sarebbe stato richiesto esplicitamente da Allegri. La difficoltà potrebbe riguardare l’ingaggio., come L'articolo

Pubblicità

GiovaAlbanese : #Juventus e #Sporting di Lisbona hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Franco #Israel, nelle ultime sta… - GiovaAlbanese : La #Juventus sul profilo @JuventusFCWomen pare stia annunciando un colpo di #calciomercato. L'identikit sembra quel… - GiovaAlbanese : Il lungo corteggiamento della #Juventus a #DiMaria è prossimo a incassare una risposta definitiva: non si dovrebbe… - ESabauda : Secondo me chi lavora a calciomercato com non sa nulla spoilerano notizie sui siti e danno una loro interpretazione… - Spazio_J : Calciomercato, Causio si sbilancia: consigliati due acquisti alla Juventus! - -