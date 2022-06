Boateng rinnova con l’Hertha Berlino | l’omaggio ai tifosi sta facendo il giro del web

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ormai mancava solo l’ufficialità, che finalmente è arrivata: Kevin-Princehato il suo contratto con l’Herta, prolungandolo per un altro anno, fino quindi al 2023., kebab, 2023Il ghanese ha quindi deciso di continuare la sua avventura con il club berlinese, dopo essersi accasato a quest’ultimi nel 2021. Ciò che fa scalpore però, è il modo in cui l’ex giocatore di Milan e Barcellona fra tutte, ha voluto rendere nota la notizia del suo rinnovo. In un pittoresco video pubblicato sui social del club tedesco, il numero 27 si è reso protagonista della preparazione di un Kebab, prima di invitare poi tutti ia gustarne uno in omaggio in occasione della prima partita casalinga della prossima stagione, visto che ne verranno offerti ben 2023. Una simpatica ...

Pubblicità

gilnar76 : Ex #Milan – Kevin-Prince Boateng rinnova con l’Herta Berlino #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - grizwigga : RT @Gio_Dusi: Kevin-Prince Boateng rinnova per un altro anno con l'Hertha, fino al 2023. E 2023 sono anche i kebab che offrirà il celebre c… - Fiorentinanews : #Boateng rinnova con la squadra di #Piatek e offre 2023 kebab ai tifosi - FOTO #Fiorentina - tcm24com : Ufficiale: Kevin Prince Boateng rinnova con l'Herta Berlino fino al 2023 #Boateng #HertaBerlino - GoalItalia : Boateng festeggia il rinnovo con l'Hertha Berlino ?? Offerti 2023 kebab ai tifosi ?? -

Kevin - Princecon l'Herta Berlino: "Ho sempre detto quanto sia speciale e prezioso per me questo club" Kevin - Princecon l'Herta Berlino. Il club tedesco prolungherà con il ...Commenta per primo Kevin - Princeresta un altro anno all' Hertha Berlino : ufficiale il rinnovo.Kevin Prince Boateng si è legato all’Hertha Berlino, dopo il ritorno della scorsa estate, prolungando il suo contratto di una stagione, fino al 2023. Leader e guida della squadra berlinese, come confe ...L'ex centrocampista di Milan e Fiorentina ha annunciato il prolungamento di contratto con il club tedesco, in maniera assai alternativa.