Bill Cosby condannato per violenza sessuale | abusò di una 16enne

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Nuovi problemi giudiziari per il comico. Una giuria della California, infatti, lo ha riconosciuto colpevole di aver aggredito sessualmente un’adolescente al Playboy Mansion nel 1975. Secondo quanto riporta la Bbc Judy Huth ha testimoniato nel corso del processo civile che, ora 84enne, l’aveva costretta a compiere un attosu di lui quando aveva 16 anni. La giuria californiana ha stabilito pertanto chedovrà pagare alla Huth, che ha ora 64 anni, 500mila dollari di danni. Meno di un anno faè uscito di prigione dopo che la sua condanna per aggressioneè stata respinta per un vizio di forma. Più di 50 donne si sono fatte avanti con accuse di abusi contro il comico, una volta conosciuto come il papà d’America. ...

