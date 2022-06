Allarme banane | ritirate immediatamente dal supermercato | scoperta raccapricciante

(Di mercoledì 22 giugno 2022) La frutta è stata ritirata dopo l’intervento della polizia: era stata spedita per sbaglio ai supermercati, nascondeva di più…(Pixabay)È successo in questi giorni in Repubblica Ceca. Alcuneprovenienti dall’America Centrale sono statee sequestrate dalla polizia. A quanto pare la frutta non era indirizzata alma utilizzata come strumento di spaccio. In sostanza, lavoratori corrotti e specializzati nel traffico di stupefacenti caricano il prodotto illecito in spedizioni apparentemente legittime in modo da riuscire a fare attraccare i quantitativi di droga nel porto distante. Di solito per mancanza di tempo riescono sempre nell’intento perché i controlli non sono abbastanza, così come questa volta. Lesono state utilizzate come ...

Sky Tg24

