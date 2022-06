Adrano Summer Festival 2022 con Elettra Lamborghini, Bob Sinclar, Ricchi e Poveri (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nasce l’Adrano Summer Festival, nell’Arena dell’Etna della cittadina siciliana: nel cast Elettra Lamborghini, Bob Sinclar, Ricchi e Poveri e molti altri Nasce l’Adrano Summer Festival, in scena dall’8 luglio al 11 settembre 2022 all’interno della splendida Arena dell’Etna di Adrano (CT). Un cartellone ricco di eventi, prodotto dall’associazione Fandango Entertainment, tra djset, musica, teatro, opera: due appuntamenti internazionali con le uniche date in Sicilia per Bob Sinclar (21 luglio), una vera leggenda della musica dance con una carriera ultraventennale costellata da hit mondiali e centinaia di dischi di platino e oro, e Steve Aoki (21 agosto) ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nasce l’, nell’Arena dell’Etna della cittadina siciliana: nel cast, Bobe molti altri Nasce l’, in scena dall’8 luglio al 11 settembreall’interno della splendida Arena dell’Etna di(CT). Un cartellone ricco di eventi, prodotto dall’associazione Fandango Entertainment, tra djset, musica, teatro, opera: due appuntamenti internazionali con le uniche date in Sicilia per Bob(21 luglio), una vera leggenda della musica dance con una carriera ultraventennale costellata da hit mondiali e centinaia di dischi di platino e oro, e Steve Aoki (21 agosto) ...

