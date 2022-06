A Roma l’Expo 2030? Carlo Verdone scettico: “Con questi rifiuti e queste buche per le strade…” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma in campo per provare a conquistare l’Expo 2030, su cui da ieri è chiamato a valutare il Bie, il Bureau international des expositions, in seduta a Parigi. Molti gli ostacoli, importanti i concorrenti. L’obiettivo è convincere la maggioranza dei 170 Paesi lì rappresentati a preferire Roma alla sudcoreana Busan, alla saudita Riad e all’ucraina Odessa. Il progetto sarà al vaglio del Bie a gennaio Il progetto presentato ieri a Parigi dall’ambasciatore Gianpiero Massolo, su commissione del Comune di Roma, sarà valutato dal Bie tra gennaio e marzo prossimi, quando gli ispettori del Bie verranno a Roma a verificare se quel che è scritto nel progetto è realistico. Oggi il Messaggero, su questa grande opportunità per la Capitale, intervista il popolare attore Carlo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 giugno 2022)in campo per provare a conquistare, su cui da ieri è chiamato a valutare il Bie, il Bureau international des expositions, in seduta a Parigi. Molti gli ostacoli, importanti i concorrenti. L’obiettivo è convincere la maggioranza dei 170 Paesi lì rappresentati a preferirealla sudcoreana Busan, alla saudita Riad e all’ucraina Odessa. Il progetto sarà al vaglio del Bie a gennaio Il progetto presentato ieri a Parigi dall’ambasciatore Gianpiero Massolo, su commissione del Comune di, sarà valutato dal Bie tra gennaio e marzo prossimi, quando gli ispettori del Bie verranno aa verificare se quel che è scritto nel progetto è realistico. Oggi il Messaggero, su questa grande opportunità per la Capitale, intervista il popolare attore...

Pubblicità

ronaldinarina : RT @GIANGI774: @CarloCalenda E saresti tu???? Che hai votato la Raggi a Roma per l'Expo?? ?????????? Giriamo pagina, va là.... - MathiouSall : RT @GIANGI774: @CarloCalenda E saresti tu???? Che hai votato la Raggi a Roma per l'Expo?? ?????????? Giriamo pagina, va là.... - GIANGI774 : @CarloCalenda E saresti tu???? Che hai votato la Raggi a Roma per l'Expo?? ?????????? Giriamo pagina, va là.... - occhifuggenti : RT @Riparte_Italia: [Lo scenario] Ecco perché l’Expo Roma 2030 può cambiare il volto della Capitale e rilanciare l’Italia - SLN_Magazine : Expo 2030, Massolo: 'Sfida e opportunità per Roma e per l'Italia'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -