Zalone | grande attesa in Francia per Irréductible | remake transalpino di Quo vado | in 600 sale dal 29 giugno

Pubblicità

1897_frank : Buongiorno a tutti ??, a mio figlio ho detto non ti preoccupare papà quando diventi grande te la compra una nuova ve… - CristaB36878219 : @Anna60428530 @Resistenza1967 No vabbè che sagoma! Sarai sicuramente una fan della commedia italiana di qualità, ti… -

Adnkronos

... si tratta di Irréductible , il remake francese del campione di incassi Quo Vado di Checco, ... Con Irreductible continuiamo su questa strada, portando in unmercato europeo il remake del ...... a loro non baderà quasi nessuno, a parte quelli pronti a dire "Lei sì che è una... E Lucio Presta, l'uomo dietro ad Amadeus, l'uomo che quest'anno a Sanremo ci ha portato( e quest'... Nelle sale in Francia remake 'Quo Vado' di Zalone Il film ha già vinto il prestigioso Grand Prix della 25s/a edizione del Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez.Checco Zalone ecco chi è sua moglie, l'avete vista in molti delle sue pellicole cinematografiche: i dettagli della vicenda ...