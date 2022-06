Uomini e Donne, bufera sull'ex corteggiatrice Vittoria Deganello: “Calciatore lascia la famiglia per lei” (Di martedì 21 giugno 2022) Avvistata in compagnia di un noto Calciatore, l'ex corteggiatrice di Mattia Marciano, tronista a Uomini e Donne nel 2017, travolta dalle critiche: Ecco cosa succedendo. Leggi su comingsoon (Di martedì 21 giugno 2022) Avvistata in compagnia di un noto, l'exdi Mattia Marciano, tronista anel 2017, travolta dalle critiche: Ecco cosa succedendo.

Pubblicità

lapoelkann_ : Noi Ferraristi abbiamo sempre il ?? Rosso che batte nei momenti belli e in quelli difficili. Oggi più che mai tifia… - GDF : Oggi 21 giugno, è il 248° Anniversario della Guardia di Finanza. Auguri a tutte le donne e agli uomini in… - VaticanIHD : La Chiesa sta nel digitale perché “abitato” dalle persone, e la Chiesa sta dove stanno uomini e donne che vivono e… - MisssFreedom : @enrigoletto @vladiluxuria Non lo so perché non è vero. L’uomo (quello che ha il pisello per intenderci e nel 99,9%… - dcalpirela : RT @ilgiornale: La ricchezza del #congo è la sua maledizione. Da anni le miniere congolesi sono al centro di guerre e violenze, e anche del… -