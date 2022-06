Ultime Notizie – Sardegna | allevatore ucciso a bastonate | due fermati

Leggi su informazioneriservata.eu

Una lite per problemi di vicinato e di pascolo è finita con un63enne. Il delitto si è consumato nelle campagne di Gergei, nel Sud, ed è lì che Massimo Deidda ha perso la vita a causa di numerose ferite principalmente alla testa. Le indagini dei carabinieri hanno subito portato al fermo di due persone con cui l'uomo aveva avuto un'accesa discussione, l'ennesima per problemi legati al pascolo in terreni attigui.