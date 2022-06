Tre scosse ravvicinate di terremoto tra Cittareale e Amatrice (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Tre scosse di terremoto, la più forte di 3.1 di magnitudo, sono state registrate dall'Ingv questo pomeriggio, a Cittareale nel Reatino. La prima, di magnitudo 2.4 c'è stata alle 18.19. Una seconda scossa di magnitudo pari a 3.1 è stata localizzata sempre a Cittareale alle 18.39 ad una profondità di 10 chilometri. Tre minuti dopo (alle 18.42), la terza scossa di magnitudo 2.8. DATI #RIVISTI #terremoto ML 3.1 ore 18:39 IT del 21-06-2022 a 5 km NE Cittareale (RI) Prof=10Km #INGV 31622771 https://t.co/3hxJWcXcNb — INGVterremoti (@INGVterremoti) June 21, 2022 Leggi su agi (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Tredi, la più forte di 3.1 di magnitudo, sono state registrate dall'Ingv questo pomeriggio, anel Reatino. La prima, di magnitudo 2.4 c'è stata alle 18.19. Una seconda scossa di magnitudo pari a 3.1 è stata localizzata sempre aalle 18.39 ad una profondità di 10 chilometri. Tre minuti dopo (alle 18.42), la terza scossa di magnitudo 2.8. DATI #RIVISTI #ML 3.1 ore 18:39 IT del 21-06-2022 a 5 km NE(RI) Prof=10Km #INGV 31622771 https://t.co/3hxJWcXcNb — INGVterremoti (@INGVterremoti) June 21, 2022

