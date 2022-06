Transizione ecologica - La Germania punta sullelettrico, ma andrà a carbone (Di martedì 21 giugno 2022) Da diverso tempo le associazioni di rappresentanza del settore automobilistico lanciano avvertimenti su alcuni fattori fondamentali per la mobilità elettrica. Uno dei più importanti è la disponibilità di energia verde per ricaricare le auto a batteria. In fin dei conti, era proprio questo uno dei principali propositi della Commissione europea con il suo Green Deal: aumentare il ricorso alle fonti rinnovabili per accelerare la Transizione ecologica. Peccato che la guerra in Ucraina stia dimostrando il contrario, visto che i Paesi europei più industrializzati, per compensare il calo delle forniture di gas russo, intendono aumentare l'uso del carbone: è il caso dell'Italia e ancor di più della Germania, la nazione che sta spingendo più di tutte sulla conversione all'elettrico della propria produzione ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 giugno 2022) Da diverso tempo le associazioni di rappresentanza del settore automobilistico lanciano avvertimenti su alcuni fattori fondamentali per la mobilità elettrica. Uno dei più importanti è la disponibilità di energia verde per ricaricare le auto a batteria. In fin dei conti, era proprio questo uno dei principali propositi della Commissione europea con il suo Green Deal: aumentare il ricorso alle fonti rinnovabili per accelerare la. Peccato che la guerra in Ucraina stia dimostrando il contrario, visto che i Paesi europei più industrializzati, per compensare il calo delle forniture di gas russo, intendono aumentare l'uso del: è il caso dell'Italia e ancor di più della, la nazione che sta spingendo più di tutte sulla conversione all'elettrico della propria produzione ...

