Thor: Love and Thunder, Thor grasso fa la sua comparsa nel nuovo teaser (Di martedì 21 giugno 2022) Un nuovissimo teaser di Thor: Love and Thunder rivela uno scorcio di Fat Thor di Chris Hemsworth dopo Avengers: Endgame. Vi mancava Thor grasso? Marvel ha pensato anche a voi. Un nuovo teaser trailer di Thor: Love and Thunder, intitolato Speech, anticipa il ritorno della versione paffuta di Thor che abbiamo imparato a conoscere in Avengers: Endgame. Chris Hemsworth e il regista Taika Waititi tornano a collaborare per la seconda volta dopo Thor: Ragnarok per la quarta pellicola standalone dedicata al Dio del Tuono. Ambientato dopo gli eventi della ...

