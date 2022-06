Siccità, è allarme anche in Toscana: l’Arno ha dimezzato i flussi idrici. Dai Comuni ordinanze per ridurre l’utilizzo dell’acqua (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, anche la Toscana lancia segnali di allarme per la Siccità: l’ultima pioggia “importante” risale allo scorso febbraio, ormai sei mesi fa, e negli scorsi giorni l’Autorità idrica Toscana (Ait) ha diffuso un’ordinanza per garantire la “tutela delle risorse idropotabili” nel corso dell’estate 2022. Stando ai dati del Servizio Idrogeologico della regione e dell’Anbi Nazionale, le precipitazioni sono state dal 50% al 70% in meno rispetto alla media storica (in numeri, si parla di 29 millimetri di pioggia invece di 71 millimetri). In effetti l’ultimo rapporto Ipcc – gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico dell’Onu – pubblicato lo scorso febbraio, segnalava l’area mediterranea come una di quelle con i “dati sul riscaldamento maggiormente preoccupanti”. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna,lalancia segnali diper la: l’ultima pioggia “importante” risale allo scorso febbraio, ormai sei mesi fa, e negli scorsi giorni l’Autorità idrica(Ait) ha diffuso un’ordinanza per garantire la “tutela delle risorse idropotabili” nel corso dell’estate 2022. Stando ai dati del Servizio Idrogeologico della regione e dell’Anbi Nazionale, le precipitazioni sono state dal 50% al 70% in meno rispetto alla media storica (in numeri, si parla di 29 millimetri di pioggia invece di 71 millimetri). In effetti l’ultimo rapporto Ipcc – gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico dell’Onu – pubblicato lo scorso febbraio, segnalava l’area mediterranea come una di quelle con i “dati sul riscaldamento maggiormente preoccupanti”. I ...

