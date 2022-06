Prosciolti per difetto di giurisdizione i due hacker accusati di avere truffato la Fiorentina e Dazn (Di martedì 21 giugno 2022) I presunti hacker, due fratelli spagnoli di Granada (uno dei quali deceduto alcuni mesi fa) accusati di avere truffato Dazn e la Fiorentina, ottenendo una somma pari a 1 milione e 600 mila euro, sono stati Prosciolti per difetto di giurisdizione. È quanto deciso dal tribunale di Firenze che depositerà la motivazione tra 45 giorni. LEGGI ANCHE > Cybersecurity: «Serve, in tempi rapidissimi, un progetto di formazione di figure di alto livello» Erano accusati di avere truffato la Fiorentina e Dazn La società viola, che si era costituita parte civile, non otterrà alcun risarcimento. Tutto è accaduto nel 2018: i due avevano trovato il modo di inserirsi ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 giugno 2022) I presunti, due fratelli spagnoli di Granada (uno dei quali deceduto alcuni mesi fa)die la, ottenendo una somma pari a 1 milione e 600 mila euro, sono statiperdi. È quanto deciso dal tribunale di Firenze che depositerà la motivazione tra 45 giorni. LEGGI ANCHE > Cybersecurity: «Serve, in tempi rapidissimi, un progetto di formazione di figure di alto livello» EranodilaLa società viola, che si era costituita parte civile, non otterrà alcun risarcimento. Tutto è accaduto nel 2018: i due avevano trovato il modo di inserirsi ...

