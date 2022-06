Paura per Aurora Ramazzotti: casca all'improvviso. Poi la frase sussurrata da un ragazzo... (Di martedì 21 giugno 2022) Un malore improvviso per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, ha voluto raccontare in alcune storie su Instagram cosa le è successo in un torrido pomeriggio a spasso tra Navigli di Milano. Aurora ha infatti condiviso una alcune foto per raccontare la sua disavventura: "Siamo andate sui Navigli – ha spiegato – 40 gradi con scirocco africano". Nella storia poi viene rivelato il malore. La Ramazzotti spiega infatti cosa è successo al suo corpo stressato da questa afa che non abbandona il Paese ormai da settimane: “Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa”. A fare da sfondo al suo racconto un selfie scattato con Sara Daniele, la figlia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Un maloreper. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, ha voluto raccontare in alcune storie su Instagram cosa le è successo in un torrido pomeriggio a spasso tra Navigli di Milano.ha infatti condiviso una alcune foto per raccontare la sua disavventura: "Siamo andate sui Navigli – ha spiegato – 40 gradi con scirocco africano". Nella storia poi viene rivelato il malore. Laspiega infatti cosa è successo al suo corpo stressato da questa afa che non abbandona il Paese ormai da settimane: “Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa”. A fare da sfondo al suo racconto un selfie scattato con Sara Daniele, la figlia di ...

