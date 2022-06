Pubblicità

YouMovies

zoppicavo, dicevo che mi ero stirato un muscolo a calcetto. Se mi incontravano di nuovo, ... I musicisti Gegè Telesforo, Stefano. La mia amica del cuore Paola Tiziana Cruciani. Giovanni ...... cantata da Fausto Leali, quinta, dall'iconica Italia di Mino Reitano, sesta, alla perla... sue le liriche di tutta l'opera Casanova, al momento in giro per teatri in Italia, e Stefano,... Palatresi, quando il direttore d'orchestra de I Fatti Vostri arrivò a Sanremo Il nome di Stefano Palatresi come già detto è stato legato nel corso degli ... Indimenticabile la loro esibizione quando hanno cantato Ma che ne sai (se non hai fatto il pianobar). Tra le trasmissioni ...Sta pian piano prendendo forma la nuova Real Cerretese, in vista della quattordicesima stagione consecutiva in Promozione. Risolto il discorso panchina con l’arrivo di Andrea Petroni dal Ponte Buggian ...