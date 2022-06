Pubblicità

leggo.it

, piattaforma online di apprendimento della lingua inglese per i bambini numero 1 in Europa,la seconda edizione del corso estivo online 'Easy Breezy', disponibile sul sito https://..., piattaforma online di apprendimento della lingua inglese per i bambini numero 1 in Europa,la seconda edizione del corso estivo online 'Easy Breezy', disponibile sul sito https://... Novakid annuncia la seconda edizione del campo estivo virtuale per bambini: Take It Easy con Easy Breezy Novakid, piattaforma online di apprendimento della lingua inglese per i bambini numero 1 in Europa, annuncia la seconda edizione del corso estivo online “Easy Breezy”, disponibile sul sito https://www ...Che ci si trovi in montagna, al mare o in città, il Virtual Camp Easy Breezy di Novakid dà la possibilità a tutti i bambini di imparare divertendosi.