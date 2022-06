“Non ci sarà”. Terremoto a Tu si que vales, fuori un nome pesante: decisione ufficiale (Di martedì 21 giugno 2022) Tu si que vales cast 2022 con sorpresa. In queste settimane Mediaset sta lavorando alla prossima stagione e non mancheranno i colpi di scena. L’obiettivo è replicare il successo ottenuto lo scorso anno, con la finale di novembre che aveva segnata un record di ascolti. A trionfare, per chi non ricordasse, era stato Sadeck. Dopo la vittoria il coreografo si era lasciato andare alle lacrime, poi era stato travolto dall’entusiasmo dei suoi ballerini (64 ballerini) che lo avevano sommerso di abbracci. Sadeck si era aggiudicato il premio di 100mila euro con una bellissima coreografia ispirata al volo degli uccelli. “Dove vuoi volare?” gli aveva chiesto Maria De Filippi prima del verdetto. “In giro per il mondo”, risponde il giovane. La settima edizione del talent show di Canale Cinque aveva dato un volto e un nome anche al campione della gara parallela ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Tu si quecast 2022 con sorpresa. In queste settimane Mediaset sta lavorando alla prossima stagione e non mancheranno i colpi di scena. L’obiettivo è replicare il successo ottenuto lo scorso anno, con la finale di novembre che aveva segnata un record di ascolti. A trionfare, per chi non ricordasse, era stato Sadeck. Dopo la vittoria il coreografo si era lasciato andare alle lacrime, poi era stato travolto dall’entusiasmo dei suoi ballerini (64 ballerini) che lo avevano sommerso di abbracci. Sadeck si era aggiudicato il premio di 100mila euro con una bellissima coreografia ispirata al volo degli uccelli. “Dove vuoi volare?” gli aveva chiesto Maria De Filippi prima del verdetto. “In giro per il mondo”, risponde il giovane. La settima edizione del talent show di Canale Cinque aveva dato un volto e unanche al campione della gara parallela ...

