Nba, Banchero in attesa del draft 2022: “Sento di essere il migliore, e l’intenzione è quella di giocare per l’Italia” (Di martedì 21 giugno 2022) Pochi giorni ci separano dal draft Nba 2022, e tra le prime chiamate che il commissioner Adam Silver effettuerà nella notte tra giovedì e venerdì ci sarà anche l’italoamericano Paolo Banchero. “Sono entusiasta per quello che sta per accadere: il mio è stato un lungo viaggio per arrivare fin qui, ho lavorato un sacco per meritarmi tutto questo. essere in attesa di una chiamata al draft è surreale, ma al tempo stesso sono consapevole che siamo all’inizio e che soltanto dopo essere stato scelto inizia il vero lavoro”. Queste le prime parole in un’intervista concessa a Sky Sport del talento proveniente da Duke University, che dovrebbe aver assicurata una chiamata entro le prime tre scelte. “Sento di essere il miglior talento del ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Pochi giorni ci separano dalNba, e tra le prime chiamate che il commissioner Adam Silver effettuerà nella notte tra giovedì e venerdì ci sarà anche l’italoamericano Paolo. “Sono entusiasta per quello che sta per accadere: il mio è stato un lungo viaggio per arrivare fin qui, ho lavorato un sacco per meritarmi tutto questo.indi una chiamata alè surreale, ma al tempo stesso sono consapevole che siamo all’inizio e che soltanto dopostato scelto inizia il vero lavoro”. Queste le prime parole in un’intervista concessa a Sky Sport del talento proveniente da Duke University, che dovrebbe aver assicurata una chiamata entro le prime tre scelte. “diil miglior talento del ...

