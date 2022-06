Monza | UFFICIALE | Ranocchia ha firmato per due anni

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 giugno 2022) . Il difensore rinforza la squadra allenata da Stroppa Andreaè ufficialmente un nuovo giocatore del: per lui contratto biennale. Primo colpo dell’estate delneopromosso in Serie A: a rinforzare la difesa arriva Andrea, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso. L’esperto difensore umbro, che lascia l’Inter dopo 223 presenze tra tutte le competizioni, haun contratto fino al 30 giugno 2024. Nato ad Assisi il 16 febbraio 1988, debutta tra i professionisti con l’Arezzo, sotto la guida di Antonio Conte, che lo fa esordire in Serie B a 18. Nell’estate 2008 viene acquistato in compartecipazione dal Genoa, che lo cede a titolo temporaneo al Bari. In Puglia ritrova Antonio Conte, con cui centra subito la promozione in Serie A. Alla sua ...