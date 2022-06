Missili e piattaforme per l’estrazione del gas: riprende la battaglia del Mar Nero (Di martedì 21 giugno 2022) Secondo gli analisti, Putin sta giocando con il tempo e punta ad arrivare all’inverno, quando gli effetti del blocco navale e della sfida del gas saranno più duri e la «fatica» occidentale sarà maggiore Leggi su corriere (Di martedì 21 giugno 2022) Secondo gli analisti, Putin sta giocando con il tempo e punta ad arrivare all’inverno, quando gli effetti del blocco navale e della sfida del gas saranno più duri e la «fatica» occidentale sarà maggiore

Pubblicità

LennyReddy : RT @Happy4Trigger: A 4 mesi di guerra: la Russia ha tagliato il gas, la Lituania ha isolato #Kaliningrad, l'Ucraina ha bombardato delle pia… - Luxgraph : Missili e piattaforme per l’estrazione del gas: riprende la battaglia del Mar Nero #corriere #news #2022 #italy… - Corriere : Missili e piattaforme per l’estrazione del gas: riprende la battaglia del Mar Nero - serenel14278447 : 'PUNTO MILITARE Missili e piattaforme per l’estrazione del gas: riprende la battaglia del Mar Nero di Andrea Marine… - dantecorneli : RT @Happy4Trigger: A 4 mesi di guerra: la Russia ha tagliato il gas, la Lituania ha isolato #Kaliningrad, l'Ucraina ha bombardato delle pia… -