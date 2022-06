M5S, Calenda: “Oggi si dissolve il nulla” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Per chi non è mai sceso a patti con i 5S, non ci ha mai fatto un governo politico, rinunciando anche a cariche e ruoli, ha sempre messo in guardia il Paese sulla loro inconsistenza, Oggi è una bella giornata. La dissoluzione del nulla. Giriamo pagina”. Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda, sull’addio – che dovrebbe formalizzarsi a breve – di Luigi Di Maio a M5S. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Per chi non è mai sceso a patti con i 5S, non ci ha mai fatto un governo politico, rinunciando anche a cariche e ruoli, ha sempre messo in guardia il Paese sulla loro inconsistenza,è una bella giornata. La dissoluzione del. Giriamo pagina”. Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo, sull’addio – che dovrebbe formalizzarsi a breve – di Luigi Di Maio a M5S. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

