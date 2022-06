LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Scalia, Razzetti, Miressi e Zazzeri in semifinale! Azzurri in finale nella 4×100 mista mista (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 10.51: Per il momento è tutto. Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per le 18 con la quarta sessione di finali e semifinali e tanta Italia ancora in vasca, a caccia delle medaglie 10.50: In semifinale anche Alberto Razzetti, che nel pomeriggio disputerà anche la finale dei 200 farfalla, nei 200 misti dove cercherà di strappare l’accesso alla finale per giocarsi tutto domani 10.49: Nei 100 stile libero Lorenzo Zazzeri è in semifinale con l’ottavo tempo e un Alessandro ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI10.51: Per il momento è tutto. Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per le 18 con la quarta sessione di finali e semifinali e tanta Italia ancora in vasca, a caccia delle medaglie 10.50: In semianche Alberto, che nel pomeriggio disputerà anche ladei 200 farfalla, nei 200 misti dove cercherà di strappare l’accesso allaper giocarsi tutto domani 10.49: Nei 100 stile libero Lorenzoè in semicon l’ottavo tempo e un Alessandro ...

