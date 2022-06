LIVE Camila Giorgi-Marino 7-5 0-1, WTA Eastbourne 2022 in DIRETTA: la canadese strappa il servizio a inizio secondo set (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Altro ace dell’azzurra. 30-40 PALLA BREAK Marino! Giorgi SBAGLIA A DUE PASSI DALLA RETE 30-30 Prima al corpo della tennista azzurra. 15-30 Ace di Giorgi. 0-30 VINCENTE DI Marino CON L’AIUTO DEL NASTRO 0-15 Errore in uscita dal servizio della marchigiana. 0-2 BREAK CONFERMATO A ZERO DA PARTE DI Marino 40-0 Ace della canadese. 30-0 servizio e diritto di Marino. 15-0 In rete la risposta dell’azzurra. 0-1 BREAK IN AVVIO DI SET NEL secondo PARZIALE DI Marino! 30-40 PALLA BREAK Marino! 30-30 servizio e diritto di Giorgi. 15-30 Altro errore in uscita dal ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Altro ace dell’azzurra. 30-40 PALLA BREAKSBAGLIA A DUE PASSI DALLA RETE 30-30 Prima al corpo della tennista azzurra. 15-30 Ace di. 0-30 VINCENTE DICON L’AIUTO DEL NASTRO 0-15 Errore in uscita daldella marchigiana. 0-2 BREAK CONFERMATO A ZERO DA PARTE DI40-0 Ace della. 30-0e diritto di. 15-0 In rete la risposta dell’azzurra. 0-1 BREAK IN AVVIO DI SET NELPARZIALE DI! 30-40 PALLA BREAK! 30-30e diritto di. 15-30 Altro errore in uscita dal ...

Pubblicità

OA_Sport : DIRETTA LIVE - WTA Eastbourne 2022 - Camila Giorgi torna in campo dopo i quarti di finale a Birmingham! L’azzurra s… - lorenzofares : Alle 12 vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix il match di 2T del torneo #WTAEastbourne tra Camila… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Marino, ATP Eastbourne 2022 in DIRETTA: inizia l’ultimo test prima di Wimbledon - travellover28 : Camila Cabello - Familia (Official Live Performances) | Vevo - m_arcuss : Camila Cabello - Familia (Official Live Performances) | Vevo -