"L'ho uccisa così per non guardarla". Elena Del Pozzo, emerge dalla confessione della mamma (Di martedì 21 giugno 2022) Come è stata uccisa Elena del Pozzo. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio della bambina di cinque anni avvenuto il 13 giugno a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. Il quadro ormai è chiaro e già poco dopo la scomparsa della piccola gli investigatori avevano puntato gli occhi sulla madre Martina Patti, 23 anni. La donna aveva detto di aver preso la figlia all'asilo (come dimostrano le telecamere della scuola), poi la storia sul rapimento, con tre uomini armati e incappucciati che avevano speronato la sua auto e preso Elena con la forza. Ma la sua versione dei fatti ha vacillato fin da subito e durante un lungo interrogatorio la donna ha confessato. Ma come è stata uccisa Elena Del Pozzo?

