"Le stazioni sciistiche sotto i mille metri sono destinate a scomparire" (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - "Siamo già in una situazione di crisi. I ghiacciai che hanno sempre alimentato i fiumi si stanno consumando. Stiamo andando verso una vera e propria desertificazione". A parlare con l'AGI è il noto glaciologo italiano Franco Secchieri, interpellato sul rapido scioglimento che si sta verificando sui ghiacciai alpini, secondo alcune previsioni destinati a rudurso di almeno due terzi entro il 2100. "Prendiamo ad esempio il Po come fiume che serve per irrigare", ha aggiunto Secchieri, "il Po è come un'arteria che dal cuore, in questo caso i ghiacciai, porta il sangue, ovvero l'acqua, alle varie parti del corpo che per noi sono i campi coltivati: se non c'è più acqua come fanno a sopravvivere le coltivazioni e tutto ciò che ne consegue?". Per Secchieri "è importante capire come i ghiacciai, con le loro dinamiche e con i loro tempi di risposta, siano degli strumenti ... Leggi su agi (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - "Siamo già in una situazione di crisi. I ghiacciai che hanno sempre alimentato i fiumi si stanno consumando. Stiamo andando verso una vera e propria desertificazione". A parlare con l'AGI è il noto glaciologo italiano Franco Secchieri, interpellato sul rapido scioglimento che si sta verificando sui ghiacciai alpini, secondo alcune previsioni destinati a rudurso di almeno due terzi entro il 2100. "Prendiamo ad esempio il Po come fiume che serve per irrigare", ha aggiunto Secchieri, "il Po è come un'arteria che dal cuore, in questo caso i ghiacciai, porta il sangue, ovvero l'acqua, alle varie parti del corpo che per noii campi coltivati: se non c'è più acqua come fanno a sopravvivere le coltivazioni e tutto ciò che ne consegue?". Per Secchieri "è importante capire come i ghiacciai, con le loro dinamiche e con i loro tempi di risposta, siano degli strumenti ...

telodogratis : “Le stazioni sciistiche sotto i mille metri sono destinate a scomparire” - sulsitodisimone : 'Le stazioni sciistiche sotto i mille metri sono destinate a scomparire' - FrankZanata : RT @bobinetv: IV Commissione: sì al disegno di legge per contributi alle piccole stazioni sciistiche #valledaosta #amministrazione - https:… - AostaNews24 : IV Commissione: sì unanime a legge per concessione di contributi alle piccole stazioni sciistiche - bobinetv : IV Commissione: sì al disegno di legge per contributi alle piccole stazioni sciistiche #valledaosta… -