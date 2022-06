Kate Middleton | William compie 40 anni | il mega party e la promessa a Diana

(Di martedì 21 giugno 2022) Suo marito40è pronta per organizzare una grande festa di compleanno entro l’estate in una delle dimore di campagna della Regina Elisabetta. I Duchi hanno appena ricevuto il via libera dal Palazzo per undove dovrebbero partecipare tutti i membri della Famiglia Reale, anche se quasi certamente Meghan Markle e Harry non ci saranno. E intanto il Principe si occupa dei più bisognosi seguendo l’esempio di sua madre, Ladyfesta per i 40Ancheè arrivato al grande traguardo dei 40: è nato infatti il 21 giugno 1982....

Pubblicità

vogue_italia : La regina del riciclo sostenibile è lei, senza dubbio - elaniaz : Chiara sei la nostra Kate Middleton ?? #Sanremo2023 - cecchignola71 : Discussione leggera. Io: 'Ti piace di più Diana Spencer o Kate Middleton?'. Mio marito: 'Kate Middleton, perché s… - njhoranvs : coooomunque la ragazza di Niall è troppo carina, mi da le stesse vibes di Kate Middleton boh tenerissima - clinicajeru : RT @prelemisquad: Jessica nella sua Revenge Kate Middleton era ?? #jeru -

Vogue Italia

ha tributato un nuovo omaggio all'indimenticabile Principessa Diana. La Duchessa di Cambridge si è infatti presentata al Royal Ascot , uno degli eventi ippici più famosi al mondo ed ...Ma chi li porta meglio I look die la modella Alessandra Ambrosio a confronto. I look di tendenza delle celebrity Sempre al passo con gli ultimi trend e con uno stile personale ... Kate Middleton, regina del riciclo chic: 20 look che ha indossato più volte Una grande festa estiva al castello di Windsor o a Sandringham per brindare ai 40 anni del principe William e al compleanno ormai passato di Kate Middleton (che non ha potuto festeggiare causa Covid).Kate Middleton organizza una festa in grande stile per suo marito William e lui per i 40 anni non delude Diana e mantiene la promessa.