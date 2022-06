Infermiera rubava bancomat a pazienti in fin di vita, denunciata (Di martedì 21 giugno 2022) Scoperta dai carabinieri un’ operatrice sociosanitaria dell’ospedale Santo Stefano di Prato che rubava bancomat a pazienti in fin di vita e, in un caso, perfino a una donna appena morta. Poi la sanitaria... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 giugno 2022) Scoperta dai carabinieri un’ operatrice sociosanitaria dell’ospedale Santo Stefano di Prato chein fin die, in un caso, perfino a una donna appena morta. Poi la sanitaria...

