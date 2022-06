In carcere da due mesi anche se è stato assolto per 'vizio di mente' (Di martedì 21 giugno 2022) AGI – assolto per “vizio totale di mente” ma è in carcere da due mesi perché non c'è posto per lui in nessuna Rems, cioè in una di quelle strutture sanitarie dove i giudici mandano gli autori di reato affetti da disturbi psichiatrici e socialmente pericolosi. Il ragazzo ha 22 anni, “sorride sempre e ha delle visioni, dice di essere controllato dagli aeroplani e di poter guarire il Covid coi suoi poteri” spiega all'AGI la sua legale, Federica Liparoti. Si chiama O.D.B., è un cittadino marocchino in Italia con permesso di soggiorno e, dettaglio che suona ancor più beffardo in questa vicenda, risiede coi genitori e il fratello a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove si trova l'unica Rems lombarda. "Inconsapevole della malattia e delle necessità delle cure" “Non ... Leggi su agi (Di martedì 21 giugno 2022) AGI –per “totale di” ma è inda dueperché non c'è posto per lui in nessuna Rems, cioè in una di quelle strutture sanitarie dove i giudici mandano gli autori di reato affetti da disturbi psichiatrici e socialpericolosi. Il ragazzo ha 22 anni, “sorride sempre e ha delle visioni, dice di essere controllato dagli aeroplani e di poter guarire il Covid coi suoi poteri” spiega all'AGI la sua legale, Federica Liparoti. Si chiama O.D.B., è un cittadino marocchino in Italia con permesso di soggiorno e, dettaglio che suona ancor più beffardo in questa vicenda, risiede coi genitori e il fratello a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove si trova l'unica Rems lombarda. "Inconsapevole della malattia e delle necessità delle cure" “Non ...

