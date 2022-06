Il Made in Italy lasciato in pasto a sfruttamento e consumismo di Amazon (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu – I prodotti italiani spopolano su Amazon attirando moltissimi consumatori stranieri per oltre la metà delle vendite totali del settore. La stessa multinazionale ha sottolineato come i “Made in Italy Days”(iniziativa lanciata il 30 maggio fino al 2 giugno) siano stati un successo per le piccole e medie imprese italiane facendo aumentare di molto le vendite. L’iniziativa è stata anche lodata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale oltre che essere stata presentata tra gli applausi anche presso l’Ambasciata italiana a Washington Dc, in occasione della Festa della Repubblica Italiana. Ma siamo sicuri che questo sia positivo per le nostre Pmi, per il Made in Italy e per l’Italia? Amazon simbolo dello spreco e consumismo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu – I prodotti italiani spopolano suattirando moltissimi consumatori stranieri per oltre la metà delle vendite totali del settore. La stessa multinazionale ha sottolineato come i “inDays”(iniziativa lanciata il 30 maggio fino al 2 giugno) siano stati un successo per le piccole e medie imprese italiane facendo aumentare di molto le vendite. L’iniziativa è stata anche lodata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale oltre che essere stata presentata tra gli applausi anche presso l’Ambasciata italiana a Washington Dc, in occasione della Festa della Repubblica Italiana. Ma siamo sicuri che questo sia positivo per le nostre Pmi, per iline per l’Italia?simbolo dello spreco e...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Allarme Coldiretti: sale a 120 miliardi il valore del falso Made in Italy agroalimentare nel mondo. La guerra frena… - janebusiness7 : RT @italiagioielli: #Gioielli da Sogno Made in Italy Migliaia di Recensioni 5 ?????????? ?? - fisco24_info : ItaliaNFT e l’asta del ‘bacio immortale’: (Adnkronos) - Il marketplace NFT del ‘made in Italy’, ItaliaNFT, mette al… - SasaB84 : @StefanoOlivari Vero, per gli artisti storici è ormai difficile avere un pezzo nuovo che live coinvolga quanto gli… - janebusiness7 : RT @janebusiness7: #Gioielli da Sogno Made in Italy Migliaia di Recensioni 5 ?????????? ?? -