Il fioretto femminile è tornato a essere arte italiana

(Di martedì 21 giugno 2022) Post fata resurgo. E mai ceneri furono così identiche. Meno di un anno fa, a Tokyo 2020, Arianna Errigo incassava la stoccata decisiva contro la Francia nella semifinale dia squadre. Quelle olimpiadi finirono con infinite polemiche all’interno della scherma. Lunedì sera, la stessa Errigo ha piazzato il touché della vittoria nella rivincita continentale sulle transalpine. Per tutto il movimento azzurro è stata una liberazione. Emotiva, tecnica. Soprattutto generazionale. Piccolo passo indietro. Il blackout delle fiorettiste alle Olimpiadi – poi di bronzo, ma in quella sfida fatale conducevano anche di 10 stoccate prima del beffardo 45-43 finale – fu la cartina tornasole di una spedizione partita con ben altre ambizioni. La spingeva la storia: nessun paese ha conquistato più ori (49) e medaglie (130) ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Arianna Errigo chiude una cavalcata stupenda dell'Italia in finale di Fioretto femminile: Francia distrutta 45-25 ??… - poliziadistato : Le fiorettiste delle #Fiammeoro????? #AliceVolpi e #MartinaFavaretto sono Campionesse d'Europa?? grazie alla vittoria… - franconemarisa : RT @poliziadistato: Le fiorettiste delle #Fiammeoro????? #AliceVolpi e #MartinaFavaretto sono Campionesse d'Europa?? grazie alla vittoria ott… - pisticci : La lucana Francesca Palumbo campionessa d’Europa nel fioretto femminile - ETROFACCOR : RT @_Carabinieri_: Campionati Europei Assoluti Antalya (TUR), fioretto femminile a squadre: congratulazioni alla squadra azzurra composta d… -

Lo sport italiano infatti ha potuto esultare anche per la medaglia d'oro conquistata agli Europei di scherma in corso in Turchia nela squadre. Una vittoria storica con una ...È tornato il Dream Team. Ieri super Italia nelal: dominio assoluto in quel di Antalya nella prova a squadre degli Europei di scherma. Il commento di Stefano Cerioni, commissario tecnico della nazionale: "Ho avuto una bellissima ...Italia protagonista della quinta giornata dei Campionati Europei di scherma, in corso ad Antalya (Turchia). Nelle prove a squadre sia il fioretto maschile, sia la spada femminile hanno infatti raggiun ...Italia protagonista della quinta giornata dei Campionati Europei Antalya 2022: nelle prove a squadre sia il fioretto maschile, sia la spada femminile hanno infatti raggiunto la finalissima. Alle 18 (l ...