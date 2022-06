(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Labitalia) - Il presidente dell'Istituto nazionale(Int) Riccardo, ribadisce la necessità delladeidadei2022 al 20 luglio e condivide pertanto la richiesta che il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Elbano de Nuccio, ha inviato al ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco. “E' una questione di rispetto nei confronti di coloro che, pur nelle sempre maggiori difficoltà, adempiono con correttezza ai propri obblighi tributari”, sottolinea, che avverte: “Ovviamente come ribadito più volte la, per essere efficace e dare un poco di tranquillità a contribuenti e professionisti, deve essere ...

Fisco, Alemanno (Tributaristi): "Su versamenti dichiarazione redditi necessaria una proroga tempestiva" (Adnkronos) - L'Istituto nazionale tributaristi (Int) coglie l'occasione del recepimento delle disposizioni della direttiva (Ue) 2019/2177 in tema di aiuti di Stato (art. 50 del dl 50/2022 'decreto Ai ...