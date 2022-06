ESCLUSIVA – Kvaratskhelia già “in mano” al Napoli | non giocherà più fino alla fine di giugno con la Dinamo Batumi

(Di martedì 21 giugno 2022) Khvichaè atteso dsua nuova vita a. L’attaccante georgiano è il futuro del club azzurro. Luciano Spalletti lo ha già “accolto” con parole importanti in conferenza stampa sul finire della scorsa stagione. L’acquisto è stato ufficializzato, poi, anche da Aurelio De Laurentiis in persona ma non ancora sui canali ufficiali del club. Per due motivi, sostanzialmente: perché è un calciatore dellaal 30e per questioni burocratiche, ovvero farlo rientrare negli annunci della nuova stagione che sta per iniziare (dal 1° luglio). Intanto, però,è già “nelle mani” del. Dopo gli impegni con la Georgia in Nations League, infatti, la...

Pubblicità

gilnar76 : Kvaratskhelia già “in mano” al #Napoli: non giocherà più (fino alla fine di giugno) con la Dinamo Batumi – ESCLUSIV… - salv_amoroso : ???? ESCLUSIVA #Kvaratskhelia è già 'nelle mani' del #Napoli ?? - NapoliFCNews : ESCLUSIVA – Dvalishvili, ds Dinamo Batumi: “Kvaratskhelia-Napoli? Può fare la differenza ma dategli tempo. Insigne?… -

Spazio Napoli

Ai microfoni di CalcioNapoli24 , in, ha parlato Raffaele Auriemma: Summer Show, Auriemma ... Arrivano Olivera e, cosa perdi e cosa guadagni 'Perdi in termini di esperienza. ...Ai microfoni di CalcioNapoli24 , in, ha parlato Serse Cosmi: Summer Show, Serse Cosmi ...Non lo conosco, mi fido della dirigenza che porta calciatori di livello, magari è l'... Kvaratskhelia già “in mano” al Napoli: non giocherà più (fino alla fine di giugno) con la Dina ... Olivera e Kvaratskhelia sono infatti ufficialmente due calciatori azzurri, ma Giuntoli non si fermerà qui. CESENA, ITALY – JUNE 07: Alessio Zerbin of Italy in action during the UEFA Nations League Lea ...'Udinese ha chiesto di inserire Zerbin nella trattativa per Deulofeu: il Napoli valuta. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'Udinese avrebbe chiesto al Napoli Alessio Zerbin nella trattativ ...