È morta Patrizia Cavalli, la poetessa aveva 75 anni

Il mondo della letteratura italiana contemporanea subisce un lutto oggi. È scomparsa la poetessa Patrizia Cavalli, una tra le più riconosciute e acclamate della poesia contemporanea. L'artista aveva 75 anni.

Patrizia Cavalli è nata a Todi nel 1947 e si trasferì a Roma per studiare Filosofia. Dopo l'università, la poetessa inizia a muovere i primi passi nel modo della letteratura.

