Covid Campania | il bollettino del 21 giugno | 6 018 casi e 7 morti - Cronaca - quotidiano net

(Di martedì 21 giugno 2022), ildel 20. De Luca: "Nuova ordinanza mascherine" Napoli, 212022 " Esplosione i contagi anche in, dove oggi si registrano numeri da record. Salgono a ...

Pubblicità

reportrai3 : L'emergenza Covid è finita ma la sanità è al collasso. A maggio 2020 il Decreto Rilancio stanziava 1,4 miliardi di… - annamar_65 : RT @reportrai3: L'emergenza Covid è finita ma la sanità è al collasso. A maggio 2020 il Decreto Rilancio stanziava 1,4 miliardi di euro. D… - shiwasekitai : RT @reportrai3: L'emergenza Covid è finita ma la sanità è al collasso. A maggio 2020 il Decreto Rilancio stanziava 1,4 miliardi di euro. D… - SignorAldo : RT @reportrai3: L'emergenza Covid è finita ma la sanità è al collasso. A maggio 2020 il Decreto Rilancio stanziava 1,4 miliardi di euro. D… - LiberaMartha : RT @reportrai3: L'emergenza Covid è finita ma la sanità è al collasso. A maggio 2020 il Decreto Rilancio stanziava 1,4 miliardi di euro. D… -

, il bollettino del 20 giugno. De Luca: "Nuova ordinanza mascherine" Napoli, 21 giugno 2022 " Esplosione i contagi anche in, dove oggi si registrano numeri da record. Salgono a ......dal febbraio 2020. Lazio, seconda regione per contagi . La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 9.900 contagi, seguita da Lazio (+7.549), Veneto (+6.452),(+...Quest’anno purtroppo, pare che avremo anche il convitato di pietra, anzi il terzo incomodo: la variante Covid Omicron 5 ... Siamo la redazione di Cronache della Campania. Sembra un account astratto ma ...La Regione Campania come di consueto riporta i dati riguardanti il contagio da Coronavirus. La Campania registra un numero di 6.018 positivi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna, il sito della ...