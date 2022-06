Calciomercato Torino, doppio colpo dal Cagliari sempre più vicino? (Di martedì 21 giugno 2022) Il Torino, dopo aver concluso la stagione in decima posizione, è pronto a buttarsi a capofitto sul Calciomercato per rinforzare la rosa di Juric e provare a dare l’assalto ad un piazzamento europeo nel prossimo campionato. Sarebbero tanti i tasselli da sistemare in casa granata, a partire dalla situazione legata al portiere, con Milinkovic-Savic che non avrebbe convinto la società e potrebbe lasciare Torino in estate. Un altro tema caldo è quello riguardante l’attacco: a prescindere dal futuro di capitan Belotti, ancora tutto da definire, la dirigenza granata vorrebbe aggiungere in organico un attaccante in grado di raggiungere agilmente la doppia cifra e dare man forte a tutto il reparto. Ecco perché, il Torino starebbe pensando ad un doppio colpo dal Cagliari, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Il, dopo aver concluso la stagione in decima posizione, è pronto a buttarsi a capofitto sulper rinforzare la rosa di Juric e provare a dare l’assalto ad un piazzamento europeo nel prossimo campionato. Sarebbero tanti i tasselli da sistemare in casa granata, a partire dalla situazione legata al portiere, con Milinkovic-Savic che non avrebbe convinto la società e potrebbe lasciarein estate. Un altro tema caldo è quello riguardante l’attacco: a prescindere dal futuro di capitan Belotti, ancora tutto da definire, la dirigenza granata vorrebbe aggiungere in organico un attaccante in grado di raggiungere agilmente la doppia cifra e dare man forte a tutto il reparto. Ecco perché, ilstarebbe pensando ad undal, ...

