Calciomercato Monza | incroci con una big per un grande colpo

Il Presidente Berlusconi ha dichiarato di voler terminare il primo anno di Serie A tra le prime dieci. Ed il Calciomercato che il Monza sta programmando potrebbe non deludere le aspettative. Galliani è molto attivo sul mercato, cercando quei pezzi al giusto prezzo che potrebbero migliorare la squadra. Con un Monza che parte già da una buona ossatura, con gente che ha già fatto la differenza nel campionato cadetto, l'obiettivo è quello di aggiungere elementi giovani ma già navigati della Serie A. Non verrà, quindi, smembrato lo zoccolo duro della squadra, mantenendo i vari Dany Mota, Carlos Augusto e, forse, Valoti. A questi va aggiunto il primo acquisto di esperienza e spessore, direttamente dall'Inter. Andrea Ranocchia firmerà un biennale con la squadra lombarda, spostandosi da Milano alla Brianza.

