Allarme acqua in tutta Italia. Emergenza e calamità, via ai razionamenti (Di martedì 21 giugno 2022) La siccità asseta i campi e riduce fiumi e laghi del Lazio ai minimi termini. Non piove da troppo tempo e la crisi idrica è una realtà evidente, tanto da spingere il presidente della Regione a proclamare lo stato di calamità naturale. Nicola Zingaretti firmerà l'atto ufficiale oggi, al più tardi domani. In ogni caso è questione di ore. Il pericolo del razionamento idrico nella Capitale, almeno per il momento, è scampato. Gli investimenti di Acea sull'acquedotto del Peschiera a seguito della crisi del 2017, quando il lago di Bracciano toccò il punto più basso degli ultimi dieci anni a -197,43 cm (il 16 giugno scorso era invece a -107), hanno consentito di mettere in sicurezza la fornitura idrica della città eterna. Al termine della riunione di ieri convocata in Prefettura, per fare il punto della situazione con Acea Ato 2, Protezione civile e assessori regionali alla ...

